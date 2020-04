L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la Juve di Sarri e prova a pensare a come sarà la squadra bianconera dopo l'eventuale ripartenza. Il finale dell'articolo di apertura la dice lunga: "Sarri, uomo di sinistra, ha detto di considerare questa prima parte di secolo come un’epoca di deriva civile, sociale ed economica ma questa volta siamo a un salto nel buio: lo stop di una nazione per oltre un mese è una prima volta storica, impossibile fare previsioni. Come per la formazione della Juve: tutti si proporranno, Sarri avrà in mano il gruppo più forte d’Italia e sceglierà. Si consoli: comunque vada, lo criticheranno".