La Juventus si appresta a mettere le mani sul nono scudetto consecutivo. Gloria e festeggiamenti possibili solo conquistando tre punti contro la Sampdoria, stasera alle 21.45 in uno Stadium purtroppo desolato. Per molti si tratta dell’ennesimo trofeo da aggiungere in bacheca, per altri invece rappresenta la prima volta. Soprattutto per Maurizio Sarri, conquistatore dell’Europa League con il Chelsea ma ancora a secco in Italia, al netto delle sei promozioni ottenute in carriera, dall’Eccellenza fino alla Serie A.



IL MESSAGGIO - Prima volta dunque per il tecnico toscano, si augura l’inizio di un lungo ciclo, che intanto riceve messaggi. A Vaggio, comune a pochi metri di distanza rispetto a Figline Valdarno, dove ha casa, sono comparse scritte dipinte dai tifosi della Fiorentina: “Una terra, un solo colore”.