Juve out (dalla Champions) e Sarri potrebbe fare la stessa fine. Anzi, l'ipotesi più plausibile dopo la delusione contro il Lione, è la cacciata dalla Continassa del tecnico toscano. Ha vinto lo scudetto ma è stato il minimo che la dirigenza si aspettava in questa seppur travagliata stagione. E l'allenatore paga anche un feeling mai nato con tutto l'ambiente, compresi parte dei calciatori. La società sta facendo le sue valutazioni ma il destino sembra segnato: Agnelli chiede di "ritrovare entusiasmo", difende ancora una volta la dirigenza che ha scelto l'allenatore ma il suo lavoro è stato giudicato negativamente dal numero uno bianconero. E allora via al toto-nomi per la successione.



CONTATTI - Tre gli allenatori già contattati dalla Juve nelle scorse settimane, segno che la volontà del club fosse chiara da tempo e potesse cambiare solo a fronte di un miracolo sportivo in Champions (non passare con il Lione ma vincere la coppa). Mauricio Pochettino è stato il primo grande nome contattato dal club bianconero con il tecnico argentino che ha dato piena apertura ai colori bianconeri, anche in una recente intervista in cui ha ammesso che proverebbe volentieri un'esperienza in Serie A. Poi ci sono altri due pallini: Simone Inzaghi e Paulo Sousa, che Agnelli stima molto, specialmente in qualità di ex bianconero, parte dell'ultimo gruppo di calciatori (quello del 1996) in grado di vincere la Champions League.



SOGNO ZIZOU - Il vero sogno della dirigenza, ma soprattutto di Andrea Agnelli, si chiama Zinezine Zidane: ​ “Sono l’allenatore del Real Madrid, a meno che non succeda qualcosa - ha dichiarato il francese dopo la sconfitta contro il Manchester City -. Sono qui, concentrato sul mio ruolo. Per noi è stata una buonissima stagione, oggi abbiamo dato tutto anche se chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa. Ora ci riposiamo e vedremo cosa accadrà alla ripresa”. Potrebbe accadere di tutto, la Juve si è già mossa per sostituire Sarri e il destino del tecnico toscano lontano dalla Continassa sembra l'unica vera certezza dopo l'ennesima delusione di coppa.



