Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato anche della coesistenza tra Dybala e Ronaldo: "Dybala è un giocatore fenomenale. La nostra difficoltà dal punto di vista tattico è solo far coesistere due calciatori atipici nello stesso momento in campo.. Il resto della squadra si deve saper adeguare a cosa fanno questi due in fase offensiva e difensiva. Rischiamo di avere l'area vuota avversaria vuota ma è una difficoltà piacevole". QUI L'INTERVISTA COMPLETA