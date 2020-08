“Ci prenderemo qualche giorno per fare delle valutazioni in vista della nuova stagione”. Parola del presidente della Juventus Agnelli, che parlato amareggiato per l’uscita di scena dalla Champions League. Il primo imputato è Maurizio Sarri, che tra conferme pubbliche di Paratici e sue considerazioni personali sull’operato della dirigenza, resta sempre in bilico. Stando a quanto riporta Sky Sport, il tecnico che trova piccoli riscontri per la panchina è Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che non ha ancora rinnovato con i biancocelesti, anche se c’è in atto una negoziazione con il club e Tare e Lotito non hanno nessuna intenzione di lasciarlo andare. Al momento, nessuna trattativa con i bianconeri, è solo una sensazione. Sicuramente, le riflessioni di Agnelli sono già iniziate. La decisione finale si farà attendere ma non troppo, almeno dalla prossima settimana, perché la Juventus andrà in ritiro il 25 agosto e il tempo stringe se in testa al presidente c’è l’idea di un rinnovamento.