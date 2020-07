6









Alla Juve succede sempre così. La pressione è tanta, come le aspettative. E allora succede che pure se sei a +7 dalla seconda in classifica finisci nel tritacarne delle critiche e delle polemiche dopo una sconfitta. Lo sa bene Maurizio Sarri che domani sfida l'Atalanta nella 32esima giornata di campionato. Non si placano le voci sul suo futuro: ​"Io sarei curioso di sapere le quote sull'esonero di Maurizio Sarri - le parole di Paolo De Paola a Sportitalia -. Non credo sia una ipotesi da escludere completamente. Gira una storiella su Maurizio Sarri che non posso riuscire a condividere. Credo sia una falsità. Dicono che Sarri non abbia la squadra adatta a lui. Non sono d'accordo. Io penso che il mister abbia un organico molto importante".



DIFESA - La difesa del tecnico bianconero è arrivata da Alfredo Pedullà: ​"Vorrei vedere un altro allenatore al posto di Sarri, cosa farebbe ad esempio un Pep Guardiola se gli mettono a disposizione Danilo". E voi da che parte state? Secondo voi Sarri sarà ancora l'allenatore della Juve nella prossima stagione?