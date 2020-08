“Ci prenderemo qualche giorno per le valutazioni complessive, per capire come affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo”. Così il presidente della Juventus ha statuito dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Lione, confermando dirigenza e Ronaldo. Non Sarri, che affronterà a breve il suo destino. Se la Juve deciderà di non proseguire con il tecnico toscano, cambieranno anche le strategie di mercato. Il primo nome che potrebbe subire l’effetto della decisione è quello di Jorginho, centrocampista del Chelsea richiestissimo da Sarri, e per questo motivo potrebbe sbarcare a Torino solo nel caso di permanenza dell’ex Napoli e Empoli sulla panchina.