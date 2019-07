di Gianluca Minchiotti

La Juventus non dovrebbe avere nessun dubbio nella scelta del prossimo attaccante da inserire nella sua rosa: Mauro Icardi. Altro che Higuain, Mandzukic e Kean. Altro che Chiesa. Paratici e Nedved dovrebbero avere un solo pensiero in questo periodo: regalare l'argentino dell'Inter a Maurizio Sarri. I motivi che dovrebbero portare la Juve a prendere questa scelta sono tanti, e di diverso ordine e natura. Ma tutti portano a un'unica conclusione: Icardi sarebbe il centravanti perfetto per i bianconeri, molto più di tutti quelli attualmente in rosa. E molto più degli altri obiettivi di mercato di cui si parla in questi giorni. Vi spieghiamo il perché.



GOL - Icardi in 252 partite da professionista con i club ha realizzato 135 gol, una media di una rete ogni 1,8 partite. Higuain in 596 partite ha segnato 295 gol, una media di un gol ogni 2 partite. Mandzukic in 561 gare ha realizzato 226 reti, vale a dire una ogni 2,4 partite. Infine, Kean ha segnato finora 12 gol in 41 match, cioè un gol ogni 3,4 incontri. Quindi, primo dato: Icardi segna più degli altri tre, pur avendo giocato finora in squadre meno forti rispetto a quelle in cui hanno militato i tre 'concorrenti'.



ETA' - Mandzukic 33 anni, Higuain 31 (32 a dicembre), Kean 19, Icardi 26. I primi due sono nella fase finale della loro carriera, Kean in quella nella quale un calciatore inizia a definire la propria identità. Icardi invece è nel momento migliore del suo percorso, nel pieno della sua carriera, in quell'età (fra i 25 e i 30) nella quale i campioni di solito danno il loro meglio. Anche da questo punto di vista, quindi, Icardi in questo momento è preferibile agli altri.



SOLDI - Come si vede dalle difficoltà che sta attraversando Paratici in questa fase del mercato, Higuain e Mandzukic rappresentano un 'peso'. Per ingaggio ed età, risultano addirittura quasi 'invendibili'. Kean, se non arriva il rinnovo, è in questo momento una plusvalenza 'obbligata' per la Juventus, che altrimenti lo perderebbe fra un anno senza guadagnarci un euro. Icardi invece, ad oggi, rappresenta un affare quasi irripetibile: il valore di un anno fa (quando aveva una clausola da 110 milioni) si è praticamente dimezzato. In più, è in rotta con la sua società a non vede l'ora di lasciarla. In termini economici, non provare ad acquistarlo sarebbe folle per una società come la Juventus.



RONALDO - Cristiano Ronaldo al Real Madrid non si era trovato benissimo con Higuain, tanto che i Blancos hanno iniziato a vincere in Europa quando il Pipita se ne è andato e CR7 ha trovato il suo equilibrio con Benzema. Se ascoltiamo Sarri, il quale ripete che Ronaldo ha dato il meglio di sè in carriera partendo leggermente defilato sulla sinistra, al centro ci deve essere un centravanti vero. E per tutti i motivi che abbiamo esposto, non può che essere Mauro Icardi.