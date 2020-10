Tutti aspettano Dybala. Il talento argentino è tanto atteso a Torino e non solo: manca solo lui all'appello prolungato di Andrea Pirlo, che lo vedrà debuttare prima contro l'Argentina e poi con la Juventus. Se a Roma non c'è stato modo di farlo debuttare, Paulo - stando alla formazione diramata dal tecnico - sarebbe stato titolare nella sfida con il Napoli. Nulla da fare anche in quel caso, sebbene per motivi diversi. Poi, la gastrite che gli ha impedito di giocare nel ritorno dell'Albiceleste. Ora? Altra chance, si spera la fine di un mini calvario: martedì c'è Bolivia-Argentina e Dybala punta a giocare dal primo minuto. Quindi, il rientro in Italia e la sfida di Crotone. E si riparte...