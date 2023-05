. Chissà quante volte questa frase è risuonata tra i banchi di scuola, con lo spauracchio di verifiche e interrogazioni in quello che di fatto è l'ultimo mese di "lavoro" prima delle tanto agognate vacanze estive. Ecco, un simile discorso può essere adattato bene anche alla, che nelle prossime settimane è attesa dall'ultimo - decisivo -di una stagione che si è rivelata complessa sotto molti punti di vista, ma che nonostante tutto può ancora regalare grandi soddisfazioni (almeno dimenticando per un attimo il timore di nuove penalizzazioni). Per poter essere promossa con una pagella da "secchiona", però, la squadra di Massimilianodeve ancora superare alcuni importanti esami, dai quali si potrà capire se davvero meriterà un voto alto oppure se sarà meglio rimandarla.- Il primo è già domani, lo scontro diretto in casa dell'per consolidare (almeno) il terzo posto e dunque un piazzamento nella prossima. Si prosegue poi giovedì con un altro test ancor più decisivo, il primo atto della semifinale dicontro il, da non sbagliare in vista del ritorno della settimana successiva in Spagna; nel mezzo la sfida di campionato contro la, mentre il 22 maggio sarà la volta della trasferta die il 28 del big match casalingo contro il, altro passaggio potenzialmente chiave per la Champions.- E se l'ultimo turno di campionato con l'potrebbe anche rivelarsi "ininfluente" sul voto finale, o al limite regalare un "bonus" in più per la pagella, la data del 31 maggio potrebbe sancire il verdetto finale su promozione o bocciatura: a Budapest, infatti, si disputerà l'ultimo atto dell', che comunque la Juve deve ancora conquistarsi sul campo battendo il Siviglia. Se arriverà in Ungheria, poi, Madama potrà giocare per la "lode".