Quella che è appena iniziata potrebbe rivelarsi una settimana importantissima per il futuro della Juve, soprattutto a livello economico. Il Milan infatti rischia concretamente di uscire dalla Champions League che significherebbe anche esclusione dal Mondiale per Club in programma nel 2025, facendo riferimento agli attuali ranking di qualificazione. La Juve è virtualmente dentro visto che è la seconda italiana posizionata meglio in questi criteri e l'eliminazione dei rossoneri aumenterebbe le chance di partecipare al torneo che si disputerà negli stati uniti. C'è anche il Napoli in corsa che però deve raggiungere i quarti di finale per sperare.