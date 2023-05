Sarà una serata speciale per Leonardo. Come riporta Gazzetta, il capitano guiderà la difesa a tre, con Danilo e Alex Sandro ai lati. Non c’è Bremer, come spiegato da Allegri nella conferenza della vigilia: "Bremer non gioca, ha avuto un affaticamento. Non ricordo il muscolo, è un muscolo alto della coscia. Non ci sarà, ma non è niente di che". E allora tocca a Leo, che festeggerà anche le 500 presenze con la maglia della Juve. Un traguardo prestigioso.