Per i prossimi due mesi, Massimilianodovrà fare affidamento sui giocatori attualmente disponibili, dalla promessa Miretti al promettente McKennie, fino a Iling e Yildiz. Tuttavia, con l'arrivo imminente delle festività natalizie, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna dovranno mettersi al lavoro per soddisfare le esigenze della squadra. Al posto della tradizionale letterina, i dirigenti si troveranno a gestire una lista di potenziali acquisizioni, con nomi in costante mutamento e gerarchie flessibili. Come accade nei videogiochi, alcuni giocatori potrebbero fermarsi a un determinato livello, mentre altri passano al livello successivo. Lo riporta Gazzetta.