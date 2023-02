Un mercato a tinte azzurre. La Juventus non sa ancora se giocherà le coppe europee il prossimo anno, però ha già chiaro in testa da dove ripartirà in estate: lo racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, che sottolinea il progetto dei bianconeri di ripartire con un cuore sempre più. Un ritorno deciso, quello al 'made in Italy', che è figlio anche dell'ideologia passata e presente. Sì, perché quando la squadra ha avuto difficoltà, la Juve si è aggrappata agli azzurri e in particolare agli uomini in mediana, dove la maggioranza è in crescita.Va da sé:sono state stelle polari, anche Locatelli è cresciuto nel carisma, tra i senatori Bonucci e Danilo.è tifoso juventino dalla nascita, un po’ come Fagioli e Miretti. Nel periodo più complicato della storia recente della società tutti e tre stanno dimostrando un attaccamento alla maglia superiore alla norma. "Sensibilità che, ovviamente, non è passata inosservata ai vertici del club. Per tutti questi motivi, a prescindere dall’esito delle varie vicende giudiziarie, la Juventus 2023-24 ripartirà dai Locatelli, dai Fagioli e dai Miretti in mezzo al campo", racconta Gazzetta.A giugno la Juventus perderà uno dei suoi centrocampisti più forti: Adrien Rabiot. Il connazionale di Paul Pogba ha il contratto in scadenza e la Juve non a caso segnala nuovamente attività su Davide. Il 23enne centrocampista con il vizio del gol del Sassuolo (5 reti in campionato) è un giovane-vecchio pallino tornato di moda. La Juve tiene le antenne dritte, ma ovviamente la concorrenza è tanta. Per il futuro, occhi anche sudell'Empoli.