Uno sguardo al futuro, e cioè ai giovani. Stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, la Juve andrà avanti sul mercato con due parole d'ordine: rinnovare e rinforzare. Anche se, sul mercato, alla fine la società ci andrà per forza.



I NOMI - Il primo obiettivo resta Chiesa: per il tridente di Sarri, il giocatore viola resta la prima scelta. L'alternativa resta Ferran Torres del Valencia, ma attenzione anche al Barcellona, oltre a Real e Borussia Dortmund. Una clausola da 100 milioni nel contratto in scadenza nel 2021. A centrocampo, l'idea è quella di aggiungere qualità e freschezza: c'è Tonali, nel mirino. Oltre a Cristante e Locatelli.