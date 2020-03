Con il coronavirus cambia anche il calciomercato anche se quello della Juventus non si ferma. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, "anche in una fase così delicata e con tutte le incognite del caso (che sono tantissime), Paratici è gi al lavoro per costruire la Signora che verrà. Senza rivoluzioni, anche perché sarà un mercato diverso da tutti gli altri, ma con 2-3 innesti importanti per potenziare il reparto più in sofferenza, il centrocampo, e magari, regalare a Maurizio Sarri un centravanti".