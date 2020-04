1









Secondo quanto riporta Sky Sport, Fabio Paratici è il direttore sportivo più attivo in questo momento sul mercato. Infatti, la Juventus vuole perseguire una strategia di acquisto improntata sugli scambi, per questo Paratici si sta muovendo con i maggiori club per proporre nuove trattative. Dal Barcellona per Arthur al Chelsea per Emerson, passando per Chiesa della Fiorentina, anche se in questo caso sembra che Commisso non cerchi contropartite. L'idea della Juve però è quella di mettere mano al portafogli meno possibile.