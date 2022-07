Un'estate al mare? Per gli altri, semmai: non per la Juventus. Da lunedì, alla Continassa cancelli aperti per chi rientra da ferie "integrali" e per chi deve lavorare sul rientro dagli infortuni. Dal 10 in poi, invece, tocca a tutti: visite mediche, primi incontri, con la ripresa ufficiale degli allenamenti fissata per l'11 luglio.Ma come sarà l'estate della, con questa tournée negli Stati Uniti che sta prendendo sempre più forma? Ecco, abbastanza movimentata, in attesa anche di conoscere le prime amichevoli e le prime storie della nuova stagione.La Juventus è pronta a compattarsi e a lavorare in vista del debutto, fissato per il 15 agosto contro il Sassuolo: sarà dunque un luglio intensissimo, poiché occorre mettere la base per arrivare fino alla sosta Mondiale nelle migliori condizioni.