Come racconta il Corriere dello Sport, saràsì, ma ragionato.effettuerà alcuni cambi rispetto al Sassuolo. Non troppi, in verità, perché il crollo di sabato ha cambiato un po’ i pensieri del tecnico che, al contrario, forte di un risultato positivo avrebbe probabilmente optato per rotazioni più corpose. Nulla cambia in porta, dove toccherà ancora a Szczesny, mentre una novità potrebbe esserci in difesa: accanto agli inamovibili Bremer e Danilo, c’è Rugani, ancora a zero minuti finora, che insidia Gatti, comunque difeso dal tecnico dopo la prova zeppa di errori contro gli emiliani.