2









La rivoluzione della Juve. Nonostante l'emergenza e le inevitabili mancanze, non solo in cassa. I bianconeri provano comunque a rinnovarsi, consci di poter accumulare altro vantaggio sulle pretendenti al titolo. Come fare? Lo racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: iniziando a salutare, anche dolorosamente, alcuni giocatori che hanno fatto la storia. Tipo Higuain, vedi Khedira.



RINNOVI - Tra le scadenze imminenti, tutto chiuso con Giorgio Chiellini e Gigi Buffon. Entrambi hanno accordi per prolungare il contratto di altri dodici mesi: il capitano ha praticamente definito tutto, manca soltanto l'ufficialità; Gigi firmerà nelle prossime settimane e tra dodici mesi la domanda ritornerà. Stavolta in modo più imponente. A proposito di giugno 2021: oltre a Higuain, chiuderanno le proprie storie Khedira e Matuidi. La Juve potrebbe approfittarne per il rinnovamento generale. E anche Ronaldo, che scadrà nel 2022, potrebbe anticipare la sua uscita in una rinfrescata che coinvolgerebbe tutti. Ma proprio tutti.