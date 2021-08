. Dopo l’acquisto di Manuel Locatelli, la Juve potrebbe provare l’assalto finale al bosniaco, pronto a liberarsi gratis dopo un solo anno in Catalogna. Prima, però, è necessario vendere.- Il centrocampista bosniaco non è stato convocato da Koeman per la partita di Liga contro l’Atletico Bilbao. Il tecnico del Barcellona ha spiegato così in conferenza stampa i motivi della sua esclusione:- Pjanic continua a far sapere da ormai più di un mese di voler tornare a Torino. Nonostante l’interesse dell’Inter e della Fiorentina, che ci sta provando nelle ultime ore, il centrocampista bosniaco vuole tornare a tutti i costi in Piemonte, ed è pronto ad aspettare l’evolversi della situazione fino all’ultimo giorno di mercato.- Per portare a termine l’acquisto di Pjanic, occorre però un’uscita.non ha mercato a causa dell'ingaggio da 7 milioni, mentrefanno parte del progetto di Allegri. Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile cessione di, che ha mercato in Inghilterra: in questo momento, soltanto la sua partenza potrebbe favorire il ritorno di Pjanic.