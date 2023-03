"La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto" dice il codice di giustizia sportiva. E sarà questo il cuore della vicenda stipendi, con il primo processo entro la fine di aprile. Come racconta il Corriere dello Sport, lapotrebbe ricevere una multa maxi-milionaria, oltre a penalizzazioni in termini di punti per violazione degli articoli 4.1, 31 e 14 comma c; quest’ultima è una circostanza aggravante ("aver indotto altri a violare norme e disposizioni federali").