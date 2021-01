Il vero colpo di mercato della Juventus può essere Paulo Dybala. L'argentino sta continuando il recupero per tornare al top della forma nella seconda parte della stagione, e come riporta il Corriere dello Sport la prossima settimana potrebbe essere di nuovo a disposizione di Pirlo. Dopo la lesione di basso grado al legamento collaterale mediale La Joya ha ancora male al ginocchio, ma l'obiettivo è quello di recuperare il prima possibile. La Juve vuole averlo in forma in vista della fase più importante della stagione, tra la corsa scudetto e la ripresa della Champions. L'acquisto giusto per l'attacco può essere proprio lui.