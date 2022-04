Un passo alla volta, perché tutte le frasi banali sono comunque tutte vere: si pensa partita dopo partita e deve farlo pure la Juve. Quindi Bologna, poi la Coppa Italia, e così via. Ma un occhio alle spalle diventa necessario, a maggior ragione contro una Roma che non perde da 10 partite. "Incredibile, sembra che ci giochiamo lo scudetto", ha raccontato Mourinho nel post partita. E' conscio che la spinta dei tifosi può essere determinante. E che probabilmente la squadra che precede, la Juventus, può scivolare ancora.



GUARDARE AVANTI - Tre vittorie nelle ultime tre, quattro nelle ultime cinque. La Roma vince e convince, anche quando non arriva la prestazione. la differenza sostanziale con i bianconeri resta, ma non tranquillizza nessuno, nemmeno Allegri. La soluzione? Potrebbe essere guardare avanti, alimentare nuovi obiettivi: in attesa di Milan e Inter - che hanno al momento una partita in meno - la distanza con il Napoli è più leggera: 4 punti e un calendario poco agevole. La prossima? Guarda un po': proprio con la Roma. Un break decisivo per la Champions.