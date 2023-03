Come racconta Gazzetta, passerà alla storia come la stagione della fine dell’era Andreae della maxi-penalizzazione (-15). Ma il 2022-23 della Juventus verrà ricordato anche per la svolta giovane. Un po’ per necessità (infortuni) e un po’ per scelta, soprattutto nell’ultimo periodo, Massimilianoha dato una “svecchiata” alla Signora grazie all’esplosione dei ragazzi terribili cresciuti nella seconda squadra.