Sarà il mercato più difficile della storia recente, forse di sempre, per la Juve. E in prima linea se ne sta occupando, direttore sportivo vero e operativo in attesa che da Napoli possa arrivare (prima o poi) anche Cristiano, a questo punto aggiungendosi al gruppo di lavoro bianconero. Sarà il mercato più difficile, con tanti nodi da sciogliere a ogni livello, a cominciare da quelli interni. Di questo, anche di questo, si è discusso nel pranzo di lavoro che si è tenuto a Milano proprio oggi, martedì, tra lo stesso Manna e Max Allegri. Lo riporta Calciomercato.com.