Ultima chiamata. E Paulo Dybala non può non sfruttarla. Sarà il derby delle necessità, soprattutto di classifica: ma in mezzo ai mille calcoli, ce n'è uno poco matematico e molto di cuore a cui pensa con estrema frequenza Andrea Pirlo. Riguarda il suo 10, il suo inserimento fin troppo dolce negli schemi della nuova Juventus. Riguarda un talento che spesso si è fatto patrimonio: e in una squadra in costante bisogno di guizzi e velocità di gioco, Paulo può diventare l'uomo in grado di andare oltre le azioni sprecate e una pareggite pericolosa.



TOCCA A DYBALA - Tocca a Dybala, dunque. Pedalare e allontanare i fantasmi. La ricetta resta sempre la stessa: mescolare un po' di azioni, aggiungerci un pizzico di mancino, infornare il tiro e servire un gol. Perché dai gol non si prescinde. E perché resta sempre motivo di sorriso, quello che ha smarrito Paulo. Almeno in campo. Basterà quest'occasione a farlo ritrovare, a dargli fiducia e condizione, a chiudere i conti con determinate preoccupazioni? Le ultime chiamate sono fatte proprio per questo: per raccogliere pure i ritardatari, giustificati o meno. Se Dybala vuole ancora la Juve, non mancherà.