Come racconta Gazzetta, resta incerto il futuro di Adrien, pure lui in odore di svincolo. Alla Continassa effettueranno un tentativo per prolungare il matrimonio con l’ex Paris Saint Germain, di gran lunga uno dei migliori della rosa di Allegri. I margini di riuscita sembrano pochi a prescindere (il francese attualmente guadagna 7 milioni netti) e a maggior ragione se la Juventus non dovesse riuscire a qualificarsi per le Coppe europee.