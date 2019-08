Verso il Parma, verso la prima stagionale. La Juve si è mossa, lasciando il Piemonte per l'Emilia Romagna, con un nuovo da inaugurare e i primi punti da conquistare. Una sfida importante, per capire a che punto si trova la condizione bianconera, ma soprattutto il moto di cambiamento innescato dall'arrivo di Maurizio Sarri. E, per chi volesse, per far capire a tutti che nulla è cambiato, che la Juve vuole sempre vincere. IL GRANDE DUBBIO - Alla vigilia uno solo sembra il grande dubbio: Paulo Dybala "contro" Gonzalo Higuain. Due per una sola maglia, quella da 9, ancora libera nello store bianconero. Falso nueve la Joya, vero nove il Pipita. Sembra favorito il primo, nonostante i molti allenamenti in meno, ma Higuain ora e in futuro - la sua permanenza sembra più di una possibilità - potrà giocarsi le proprie carte. Del resto, in questo dualismo ha uno sponsor speciale: Cristiano Ronaldo, che ha già espresso la propria preferenza sul campo. Una punta vera, da sfruttare e con cui aprirsi la strada verso la porta. Pronti, partenza...