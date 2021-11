"Sorvegliato speciale". Così, La Stampa parla di, target numero uno per i bianconeri nella prossima sessione di mercato: "La partita di sabato con la Fiorentina consentirà alla Juventus di specchiarsi nel futuro, posando lo sguardo sul centravanti scelto per portare avanti la rifondazione allegriana - si legge -. Dusan Vlahovic, 21 anni, nazionale serbo, non è un’idea vaga ma un obiettivo concreto, perseguito da tempo con una tempestività che potrà rivelarsi adesso alleata: all’asta accesa dalle parole del presidente Rocco Commisso, che ha svelato le difficoltà incontrate nella trattativa per il rinnovo del contratto, parteciperanno infatti club più facoltosi, in grado di promettere ingaggi al momento inconcepibili a Torino, ma l’attenzione particolare riservata al talento e la garanzia della centralità in un progetto giovane, possono lasciare intatte le chance bianconere".