Non solo le sanzioni in ambito nazionale, come riporta la Gazzetta dello Sport,che attende che la FIGC faccia chiarezza sull’inchiesta. Se la licenza per partecipare alle coppe europee fosse stata ottenuta in maniera illecita dal punto di vista economico, il club rischierebbe l’ammenda fino all'ipotesi più pesante ovvero l’esclusione se dovesse qualificarsi.