La Juve c'è. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, gli uomini mercato bianconeri sono pronti a fare follie per il giocatore del Santos, Kaio Jorge. Da settimane, per CM, è spuntata la candidatura della Juventus. Ritenuto molto più avanti dei 18 anni d'età. Chiaro, serve affinare la crescita, ma le intenzioni di portarlo alla casa base sono pronte a essere esaudite. Il Santos naturalmente già si sfrega le mani: vuole far partire l'asta, così come accadde con Vinicius a suo tempo. Sondato dalla Juve prima di tutti, quando poi ha rifiutato perché è arrivato il Real Madrid a bloccarlo con cifre impareggiabili.