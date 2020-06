Leroy Sané è pronto a tornare in Bundesliga. Talento assoluto del Manchester City si trasferirà al Bayern Monaco. I due club hanno trovato l'accordo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Classe 1996, spiega la Bild, dovrebbe guadagnare meno di 20 milioni lordi l'anno. Dopo il grave infortunio al crociato che l'ha messo fuori causa per tutta la stagione, è tempo di ripartire. Qualche maligno ha pensato ad un inizio di fuga da Manchester causa squalifica dalle coppe ancora pendente.