Lacontinua a cercare il rinforzo ideale per il mercato di gennaio, proseguono quindi i contatti con il Manchester United per Jadon. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport. Il giocatore a Manchester è quasi un separato in casa ed i Red Devils lo lascerebbero partire già nel mercato di gennaio. Potrebbe essere infatti il rinforzo giusto per la Juve che vuole credere nello Scudetto e ha dimostrato di poterlo fare dopo il pareggio rimediato contro l'Inter. L'unico dubbio legato all'affare che porterebbe Sancho in bianconero è la fattibilità economica.La Juve sta effettuando infatti delle operazioni, a stretto giro con lo United, per capire se sia fattibile a livello economico l'affare che porta a Sancho. A livello tecnico e tattico infatti sarebbe ideale, andrebbe a colmare il vuoto lasciato libero da Angelmai realmente rimpiazzato. L'ingaggio di Sancho però è troppo elevato per le casse bianconere, l'affare diventerebbe fattibile con la formula del prestito e soltanto qualora il Manchester United fosse disposto a contribuire pagando una parte dell'ingaggio per i prossimi sei mesi.