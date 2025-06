Sky - Previsto un contatto tra Juve e Manchester United per Sancho: le ultime

Getty Images

La Juventus sta pensando a tanti nomi per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Se da un lato continua la trattativa con il Nottingham Forest per Weah e Mbangula , dall'altro si lavora soprattutto per gli esterni offensivi, con due situazioni principali. Oltre ai tentativi con il Porto per ricevere uno sconto su Conceiçao , la Juve sta seguendo sempre con attenzioneCome riportato da Sky Sport, infatti, nella giornata di domaniproprio per parlare dell'esterno inglese. L'obiettivo della Juventus è comprendere la fattibilità dell'operazione, dato che anche il Napoli si era mosso per lui, contattando direttamente l'entourage del giocatore.

Juventus, la situazione su Sancho

I nuovi contatti, dunque, potranno fornire. I bianconeri hanno già avuto dei primi dialoghi con il Manchester United, ma l'esterno resta un giocatore molto apprezzato alla Continassa, anche dalla nuova dirigenza.Durante la scorsa estate, infatti, già l'ex Managing Director Footballaveva provato a portare Sancho alla Juventus, ma senza riuscirci. A distanza di un anno, i bianconeri ci riprovano e tengono d'occhio anche il Napoli, che ha già trovato l'accordo con, ma potrebbe comunque non mollare la presa sull'ex Borussia Dortmund.





