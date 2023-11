C'è il centrocampista su cui la Juventus sta lavorando ma c'è anche una soluzione offensiva in più, che la dirigenza vuole regalare a Massimiliano Allegri. Un esterno di attacco che la Juve insegue ormai da mesi.nonostante la trattativa con il Sassuolo rimanga tutt'altro che semplice da sbloccare. Ecco perché, riferisce calciomerato.com,in rotta con il Manchester United e da tempo impegnato a cercare una nuova piazza da cui ripartire. Il Borussia Dortmund rimane la soluzione preferita del giocatore, che tornerebbe volentieri dove ha fatto così bene.Ma la Juventus è in corsa e sta cercando di capire come rendere possibile l'operazione.il primo passo è stato fatto dopo che intermediari avevano proposto anche alla Juve l'ipotesi di arrivare a Sancho a gennaio. Il prossimo sarà quello di poter ottenere il via libera pure a un accordo senza alcun obbligo di riscatto, nemmeno condizionato. C'è poi la questione ingaggio;Un sacrificio che lo United sembra disposto a fare pur di risolvere quello che ormai è un problema. La Juve ci pensa e ci prova davvero.