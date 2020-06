Il Borussia Dortmund dovrà fare i conti con il futuro di Jadon Sancho, cercato da Chelsea e Manchester United. Ecco le parole, qualche giorno fa, del ds dei tedeschi, Watzke: "Secondo me, non credo che voglia andarsene. Penso che abbia la sensazione che questo club abbia un buon futuro. Non è una questione di soldi". Jadon Sancho piace molto alla Juventus ma Paratici ha deciso di non partecipare ad aste per l'attaccante inglese del Borussia Dortmund: il classe 2000 è vicino al ritorno in Inghilterra, piace a Liverpool e Manchester United.