I pensieri principali sono rivolti al centrocampo, ma non è un segreto che in vista del mercato di gennaio lastia inseguendo anche un esterno offensivo, un giocatore in grado di offrire un po' di fantasia e "brio" al reparto più avanzato della formazione di Massimiliano. Ecco perché l'obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli e colleghi rimane Domenico, per arrivare al quale resta però l'ostacolo del Sassuolo, non così semplice da aggirare anche in virtù della delicata posizione in classifica della squadra neroverde. Il club bianconero, quindi, continua a valutare con attenzione Jadon, in rotta con ile da tempo impegnato a cercare una nuova piazza da cui ripartire.- Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, la Juve ha già incassato l'apertura degli inglesi a un prestito, dopo che gli intermediari avevano suggerito proprio l'ipotesi di un affondo a gennaio. Il prossimo passo, nel breve termine, sarà quello di puntare a un accordo senza obbligo di riscatto, nemmeno condizionato, oltre che a un contributo sul corposo ingaggio da parte dei Red Devils. Che da parte loro hanno un obiettivo chiaro: risolvere la questione Sancho quanto prima, anche a costo di intervenire direttamente a livello economico. La Juve osserva, pronta a cogliere l'occasione.