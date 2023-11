Sono strettamente intrecciati i risultati dellain questa prima fase di stagione e le strategie di mercato in vista di gennaio. Consolidare la qualificazione alla prossima Champions League, oppure provare a rincorrere il sogno scudetto. Dipenderà dalla classifica e dalle occasioni che il mercato presenterà: una di queste risponde al nome di JadonFuori dal progetto, fuori dal gruppo whatsapp, fuori da tutto. A Manchester,sta vivendo il periodo peggiore della sua giovane carriera. E questo fa di lui un boccone pregiato sul mercato di gennaio, in questo contesto i suoi agenti stanno facendo il giro d’Europa per proporre la sua candidatura e sono passati anche daCome riporta calciomercato.com: “La Juve sa che converrebbe allo stesso United scaricare un giocatore che si è rivelato un flop all'Old Trafford e quindi resta ferma sulle sue posizioni. Starà agli inglesi aprire alle condizioni juventine:. Tornare al Borussia Dortmund resta l'opzione che più gli aggrada ma la possibilità di giocarsi le sue chance in un club come la Juve potrebbe spingerlo a rivedere le sue posizioni. Per lo United, Sancho è un problema da risolvere nel minor tempo possibile; per la Juve una ghiotta occasione di mercato. E a gennaio le due volontà potrebbero venire a collimare. Insomma alla Juve fiutano il colpaccio: rivitalizzare un talento disperso e mettere le ali per la lotta scudetto che entra ora nel vivo”.