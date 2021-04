Scrivi Sanabria e pensi a quel maledetto derby col Toro. L'ultimo, quello in cui l'attaccante paraguaiano, arrivato in granata a gennaio, è stato protagonista con una doppietta decisiva per il 2-2 finale. In particolare, c'è un dato che risalta agli occhi ripensando a quella partita: come ricorda La Gazzetta dello Sport sull'edizione quotidiana, "non succedeva da 21 anni che un calciatore granata segnasse due gol in un derby giocato in casa dal Toro".