Questa sera a San Siro andrà in scena il Derby d'Italia Inter-Juventus. Tra le centinaia giocate, tra le mille sognate, le statistiche si perdono e sanno raccontare solo un aspetto di questa super sfida. Tant'è, le curiosità però resistono. E ve ne forniamo una qui, pure succulenta. L’Inter è sia la squadra contro cui la Juventus ha perso di più in trasferta (35 sconfitte in 86 match) sia quella contro cui ha subito il maggior numero di gol fuori casa (134) nella sua storia in Serie A.