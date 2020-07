1









La Juve si prepara alla sfida scudetto contro la Sampdoria. Con tre punti i bianconeri diventano matematicamente campioni d'Italia con due giornate d'anticipo e Sarri avrà una settimana "extra" per preparare l'ottavo di finale di ritorno contro il Lione in Champions League. Davanti confermatissima la coppia Dybala-Ronaldo con Higuain che resta in dubbio. Il terzo che completerà l'attacco sarà quasi certamente ancora Federico Bernardeschi con Cuadrado che tornerà titolare come terzino, De Ligt e Bonucci al centro della difesa. Possibile anche il rientro di Pjanic dal 1'.



Queste le probabili scelte di Sarri: