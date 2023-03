Eccoci qui: tutto e il contrario di tutto. E per tutto intendiamo tutto.La Juve pareggia al 45esimo all'Allianz Stadium:, ma è stato sin da subito 2-0. La rimonta è l'immagine del momento: fisico, mentale, tattico, in preda a mille sbalzi d'umore e di sensazioni. Il merito dei doriani è stato quello di crederci e di dare continuità anche nelle difficoltà. Che si sono trasformate tutte in opportunità.