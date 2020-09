38









L’ultimo Dpcm permetteva la partecipazione del pubblico (1000 spettatori all’aperto, 200 al chiuso) a singoli eventi sportivi di minore entità, come alle amichevoli, ma non per le manifestazioni seriali come quelle del campionato. Un'anomalia per la quale non sembra esistere deroga, concessa invece al weekend dei motori. Le sensazioni della mattina sono state confermate nel pomeriggio: manca solo l'ufficialità, ma per Juve-Sampdoria non ci sarà la presenza di pubblico sugli spalti.



RICHIESTA RESPINTA - La Juve aveva presentato una nuova richiesta alla Regione Piemonte per consentire l'accesso all'Allianz Stadium almeno a mille tifosi. Alberto Cirio, Governatore del Piemonte, aveva pertanto inoltrato la domanda al Dipartimento prevenzione, dai quali immaginava un riscontro positivo. L'ipotesi più probabile è diventata certezza: Governo e CTS hanno "bloccato" la pratica, frenando anche la regione Piemonte (ci sarebbe il rischio di vedere impugnata l'ordinanza). Secondo l'ultimo Dpcm gli stadi rimarranno chiusi fino al 7 ottobre e le sfide contro Sampdoria (domenica sera) Napoli (domenica 4 ottobre) sono destinate ad essere giocate a porte chiuse.