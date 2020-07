1









La Juventus ha un altro match point scudetto. Questa sera all'Allianz Stadium arriva la Sampdoria e una vittoria consegnerebbe ai bianconeri il nono titolo italiano consecutivo. Maurizio Sarri ha scelte quasi obbligate in difesa dove Leonardo Bonucci torna titolare dopo aver saltato la trasferta di Udine per squalifica. Accanto a lui Matthijs de Ligt con Daniele Rugani in panchina. Marih Demiral non è ancora pronto per partire dal primo minuto mentre Giorgio Chiellini difficilmente sarà convocato.