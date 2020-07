Secondo match point per la Juventus. Domani, all’Allianz Stadium, la squadra di Sarri si gioca i tre punti finali per la vittoria del nono scudetto consecutivo contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, terzultimo ostacolo prima della fine del campionato. Il tecnico blucerchiato dovrà fare a meno di quattro giocatori: Non saranno della partita né Omar Colley né Ronaldo Vieira, entrambi fuori per qualifica (somma di ammonizioni), mentre restano a Genova perché infortunati sua Felice D’amico che Abin Ekdal.