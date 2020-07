Ferrero ha tuonato, la Sampdoria non è vittima sacrificale di nessuno e stasera andrà a Torino per vincere contro la Juventus. Dal canto loro, i bianconeri si giocano la conquista del nono scudetto consecutivo, motivazione massima che non può che far tremare i blucerchiati. Ranieri vorrà confermare il grande periodo di forma della sua squadra, che come riporta la Juve sul proprio sito ufficiale, insegue un record: “La Sampdoria ha vinto le ultime due trasferte di campionato, non ottiene tre successi fuori casa di fila in Serie A da marzo 2008”.