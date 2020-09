Luca Pellegrini non è sicuro del posto da titolare domani sera contro la Sampdoria. Come appreso da Ilbianconero.com, domani sera potrebbe toccare a Mattia De Sciglio partire sulla sinistra al posto dell'infortunato Alex Sandro che ne avrà almeno per un mese. Il brasiliano tornerà dopo la sosta dopo l'infortunio muscolare subito nell'allenamento di venerdì.