di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

La Juventus vince 3-0 contro la Sampdoria alla prima in assoluto di Andrea Pirlo come allenatore. Grande prestazione dei bianconeri che dominano dal primo all'ultimo minuto. La partita inizia in discesa con la gran rete di Dejan Kulusevski al 13'. Bianconeri vicini al raddoppio in due occasioni, entrambe con Ronaldo che prima prende la traversa e poi non trova clamorosamente la porta da posizione favorevolissima. Il primo tempo finisce 1-0 ma potevano essere almeno due. A inizio ripresa Ranieri manda subito dentro Quagliarella e Ramirez che però hanno le polveri bagnate e raramente si avvicinano alla porta di Szczesny anche per la grande prestazione di Bonucci e Chiellini. Al 79' Bonucci la chiude sugli sviluppi di un corner, all'89' Ronaldo cala il tris. E' grande Juve.



Scorri o clicca sulla gallery per le pagelle di Juve-Sampdoria