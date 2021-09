Un rigore netto per la Juventus, un intervento del Var a convalidare il primo gol della Sampdoria. Partita positiva per Ayroldi e la sua squadra arbitrale.80' - Doppia ammonizione per la Juve, ricevono il giallo prima Bonucci e poi Kean- Ammonito Cuadrado per intervento fuori tempo su Damsgaard- Ammonito Ekdal che ferma Morata in ripartenza- Gol della Sampdoria controllato al Var per presunto fuorigioco, tutto regolare- RIGORE PER LA JUVE, tiro di Chiesa deviato di braccio da Murru, che viene anche ammonito- Dura entrata di Thorsby su Chiesa a centrocampo, ammonito il doriano- Contatto in area tra Colley e Dybala, non c'è fallo per Ayroldi